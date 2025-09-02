Survivor şampiyonu Ogeday Girişken evlilik yolunda ilk adımı attı.

Girişken, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş'a evlenme teklifinde bulundu.

33 yaşındaki eski Survivor şampiyonu, o anları Instagram medya hesabından "Zaman geçer, yollar değişir, planlar yapılır, planlar bozulur… Biz bu dünyada her günü keyifle ve huzurla yaşamak için birbirimize ilk sözümüzü verdik. Şans bizden yanaydı, öyle olmaya da devam etsin" notuyla paylaştı.

Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş'ın videosuna beğeni ve tebrik yorumu yağdı.