Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında kan ve saç örneklerinin pozitif çıktığı yönünde haberler çıkan Adem Kılıçcı, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Kılıçcı, kamuoyunda dolaşan bilgilerin doğru olmadığını belirterek bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun kendisine yönelik bir itibar zedeleme girişimi olduğunu ileri sürdü.

Yeni test yaptıracağını da duyuran Kılıçcı, tam teşekküllü bir sağlık kurumunda kan, idrar ve saç analizi yaptıracağını ve sonuçları kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Süreç tamamlanmadan ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını savunan Kılıçcı, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

'HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİĞİM MADDELER...'

Ayrıca açıklamasında, “Kamuoyunda yanlış bilgilerin yayılmaması için bu açıklamayı yapmak zorundayım. Hayatımda hiç görmediğim bazı maddelerle ilgili iddialar ortaya atıldı ve bunlar gerçekmiş gibi yayıldı. Tam teşekküllü bir hastanede yapılacak testlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağım. Sürecin sonunda yeniden konuşacağız” ifadelerine yer verdi.