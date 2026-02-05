Survivor'da ünlüler takımının yarışmacılarının barınma ve hayatta kalma mücadelesi bu kez yılan paniğiyle kesintiye uğradı. Barakada yatağa giren yılan yarışmacılar arasında büyük korku yarattı.

Olay sırasında Bayhan, yılanı uzaklaştırmak için palayla müdahale etmek istedi. Ancak Murat Arkın’ın palayı vermemesi tartışmanın fitilini ateşledi.

Yarışmacıların ısrarına rağmen palayı teslim etmeyen Arkın, kısa süre sonra karanlıkta palayı Bayhan'a doğru fırlattı.

"AĞZINI BOZMA"

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Bayhan'ın Murat Arkın'a, "Sakin ol. Biz görüyoruz burada. Küfürlü konuşma. Ağzını bozma" sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

Bu olay sosyal medyada gündem oldu. Survivor izleyicileri "Bayhan haklı", "O palayı kime fırlatsan sinirlenir", "Çok saçma hareket pala öyle atılır mı?", "Murat ne yapıyor çok saçma" yorumlarında bulundu.