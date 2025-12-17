ABD'de bir yardım mağazasında yapılan sıradan bir alışveriş, beklenmedik bir 'mini servet' ile sonuçlandı. Goodwill adlı ikinci el mağazasından sadece 11 dolara vintage bir kumbara satın alan kadın, eve gittiğinde hayatının sürpriziyle karşılaştı.

4 ASGARİ ÜCRET KADAR PARA ÇIKTI

Olayı sosyal medyada anlatan ve TikTok'ta 'Miles8Katrina' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Katrina, alışveriş sırasında domuz şeklindeki eski kumbaranın dikkatini çektiğini söyledi. Parlak 3D tasarımı nedeniyle diğer müşterilerin 'çirkin' bularak uzak durduğu ürün, tam da bu tuhaf görüntüsü nedeniyle Katrina'nın ilgisini çekti.

Kumbarayı eve götürdükten sonra açan Katrina, içinde 2 bin 28 dolar (yaklaşık 86 bin TL) parayla karşılaştı. Türkiye'de yaklaşık 4 asgari ücrete tekabül eden bu parayı gören Katrina, paraların sekiz ayrı plastik poşet içinde düzenli şekilde yerleştirildiğini, aralarında eski basım 100 dolarlık banknotlar ve lastikle bağlanmış 20 dolarlıklar olduğunu aktardı.

HATIRA OLARAK SAKLAMAYA KARAR VERDİ

Daha önce de bit pazarları ve ikinci el mağazalarında ilginç eşyalar bulduğunu aktaran Katrina, ilk kez bu kadar büyük bir parayla karşılaştığını belirtti. Yaşadığı şaşkınlığın ardından kumbarayı satmaktan vazgeçtiğini ve hatıra olarak saklamaya karar verdiğini söyledi.