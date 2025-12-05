Altın Tavşan, sanatçı Keith Williams tarafından 1979’da 18 ayar saf altından üretildi. Heykel, İngiltere'nin Bedfordshire bölgesindeki Ampthill Park’a gizlice gömüldü. Saklandığı yer ise doğrudan verilmedi; bunun yerine Williams, “Masquerade” adlı kitabında yer alan karmaşık bilmeceler aracılığıyla konumu şifreledi. Kitap kısa sürede çok satanlar listesine girince, dünya çapında binlerce kişi bu hazineyi bulmak için İngiltere’ye akın etti.

3 YILLIK ARAYIŞTAN SONRA BULUNDU

Arayış üç yıl sürdü ve 1982’de hazine nihayet ortaya çıkarıldı. Ancak keşfi yapan Dugald Thompson (takma adıyla Ken Thomas), Williams’ın eski kız arkadaşıyla bağlantıları nedeniyle tartışma yarattı. Kamuoyu, bulmacaların çözülerek mi yoksa içeriden bilgiyle mi sonuca ulaşıldığı konusunda uzun süre tartıştı.

YAKUT GÖZLERİ VE TURKUAZ DETAYLARIYLA NADİR BİR ESER

“Jack” adı verilen heykel, yakut gözleri ve turkuaz taşlarıyla benzersiz bir tasarıma sahipti. Eser en son 1988 yılında 31.900 sterline satıldı ve o günden bu yana aynı ailede korundu. Ancak yıllar sonra yeniden açık artırmaya çıkarılması büyük ilgi topladı. Sotheby’s yetkilileri, müzayedenin “gerçek bir açık artırma çılgınlığı”na dönüştüğünü belirtti.

Heykel, yoğun rekabetin ardından İngiltere’den özel bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.