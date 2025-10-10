Karaman’da kuraklık nedeniyle son günlerde yaşanan su kesintileri MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi'ni eleştirilerin odağına yerleştirdi. Suda petrol hidrokarbonları çıkmasıyla gündeme gelen kentte yeni bir skandal ortaya çıktı.

OSB 6 YILDIR KAÇAK SU KULLANIYORMUŞ

Kentin tanınan avukatlarından Hüseyin Mutlu, yaptığı araştırmalar sonucunda kente şu sağlayan ve kuramak üzere olan Yeşildere Barajı’ndan Karaman’a gelen su hattında en büyük kaçağın Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) olduğunu ortaya çıkardı.

2012 YILINDA İZİN ÇIKMASI

Mutlu’nun açıklamalarına göre, 2012 yılında Yeşildere Barajı’ndan Karaman’a kadar döşenen boru hattı OSB’de ikiye ayrıldı. O dönem Karaman Belediye Meclisi, OSB’ye hat döşenmesine izin verdi ancak su kullanımına ve abonelik verilmesine onay çıkmadı.

BEDAVA ALDIKLARI SUYU İŞLETMELERE PARAYLA SATTILAR

Ancak 2019 yılının Haziran ayından itibaren OSB yönetimi, Yeşildere Barajı’ndan gelen hattan su kullanmaya başladı. İddiaya göre OSB, bedava aldığı suyu kendi bünyesindeki işletmelere tonu 32 TL’den satmaya başladı.

KEŞİF SONRASI SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Avukat Hüseyin Mutlu, konuyla ilgili olarak 2025 Mayıs ayında Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan keşif sonrası OSB’de herhangi bir abonelik kaydının bulunmadığı ve aylık yüzbinlerce ton suyun bedelsiz şekilde kaçak kullanıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin soruşturma süreci halen devam ediyor.

KAÇAK ORANI YÜZDE 69

Avukat Hüseyin Mutlu, "Yaklaşık 6 ay önce şebeke suyumuzda çıkan petro hidrokarbonlarından ötürü Karaman Barosu'na kayıtlı meslektaşlarımızla beraber Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştuk. Süreç içerisinde birçok kuruma bilgi edinme kapsamında şebeke suyu hakkında sorular sorduk. Bu soruların ardından şaşırtıcı bilgilere karşılaştık. Karaman'da içme suyu 2019 yılından bu yana Yeşildere Barajı'ndan sağlanmakta. Resmi rakamlara göre 2023 yılına kadar şebeke suyunun yüzde 100'lük kısmı bu barajdan sağlanırken, yüzde 60,29 kayıp kaçak oranı çıkmıştır. Bir sonraki yıl, barajdan karşılanan oran yarıya düşmüş, kayıp kaçak oranı da ona doğru orantılı olarak yarıya düşmesine mütevellit arada birinin ya da birilerinin bu suyu kullandığı şüphesi oluşmuştur" dedi.

BELEDİYE SESSİZ

Kentte süren su krizine rağmen OSB’nin barajdan ücretsiz su kullanması büyük tepki toplarken, Karaman Belediyesinin sessizliği dikkat çekiyor. Vatandaşlar, belediyenin bu konuda nasıl bir adım atacağını merak ediyor.