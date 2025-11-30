Yunanistan tarihindeki en büyük susuzlukla karşı karşıya kaldı.

BAKANLAR KURULU KARARI İLE İLAN EDİLDİ

Başkent Atina’nın bulunduğu Attika Bölgesi ile Bodrum’a komşu Leros ve Patmos adalarında Bakanlar Kurulu kararı ile olağanüstü hal kararı ilan edildi.

Leros, Patmos adaları ve Attika'daki su kıtlığı nedeniyle olağanüstü hal ilan süreci , Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou tarafından ilgili Bakanlık Kararlarının imzalanmasıyla açıklandı.

İklim değişikliği , yağışların azalması ve Attika bölgesindeki su rezervlerinin tarihi boşluğa ulaşması nedeni ile alınan kararda su yeterliliğini sağlamak için kritik altyapı projelerine öncelik verilmesi ve acil önlemlerin alınması gerektiğini ortaya koyan bilimsel veriler kesinleştiğinden, OHAL ilanına gidildiği açıklandı.

SUSUZLUĞA KARŞI PROJELER HIZLA DEVREYE GİRECEK

Yapılan açıklamada “Kırmızı alarm kesintiler veya kısıtlamalar anlamına gelmiyor. Herkesin sorumlu bir tutum sergilemesi anlamına geliyor. Olağanüstü hal, devletin su kıtlığı projelerini ve önlemlerini hızla ve kararlı bir şekilde tamamlaması ve kentleri çok geç olmadan koruması için son şansıdır,” denildi.