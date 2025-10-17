Muğla’nın Bodrum ilçesinde son aylarda etkisini artıran kuraklık, turistik otel işletmelerini su tasarrufu önlemleri almaya yöneltti. Bölgedeki oteller, havuzlardaki suyu boşaltmayarak kış boyunca gerekli bakım ve kimyasal dengeleme işlemlerini yapacak, böylece gelecek yaz sezonunda aynı suyu kullanacak.

BAZI OTELLER DENİZ SUYU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği Bodrum Şubesi tarafından iki yıl önce başlatılan projeye 48 otel katkı sağladı. Dernek Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 22 otelin de su arıtma sistemi çalışmalarını tamamladığını belirterek, “Havuz suyunu boşaltmadan gelecek yaza tekrardan kullanıyoruz. Dışarıdan su temini sağladık ve bu sorunu otel müşterilerine yaşatmamaya çalıştık. Ayrıca bazı otellerimiz deniz suyu kullanımında çalışmalarını tamamladı” dedi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek, “Küresel ısınma ve artan su sıkıntısı nedeniyle bu sene havuzu boşaltmayarak tasarrufa katkı sağlayacağız. Havuzu olan villalar ve diğer otellerimizin desteği de çok önemli” ifadelerini kullandı.