Suudi Arabistan 2026 yılında iki yeni alkol satış noktası açmayı planlıyor. Planlanan alkol reklamlarının doğudaki Dahran ve batıdaki Cidde'de açılması bekleniyor.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre Dahran’daki mağaza devlet petrol şirketi Aramco’nun kampüsü içinde olacak ve yalnızca Müslüman olmayan yabancı çalışanlara hizmet verecek. Cidde’deki mağaza ise diplomatlara yönelik olacak.

Bu adımlar Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülkeyi dışa açma ve katı yasakları kademeli biçimde gevşetme politikasında yeni bir adım olarak görülüyor.

ŞERİAT ÜLKESİNE ALKOL GİRDİ

Krallık geçen yıl Riyad’da Müslüman olmayan diplomatlar için bir alkol mağazası açılmıştı. Şimdiki mağazalar bu hamlenin devamı niteliğinde.

Bu mağaza 73 yıl sonra ülkedeki ilk yasal satış noktası olmuştu ve düzenlemelerde resmi bir değişiklik duyurulmadan faaliyete geçmişti.

Kaynaklar müşteri tabanının yakın zamanda Müslüman olmayan "premium oturum hakkı" sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini söylüyor.

Riyad mağazasından önce alkol çoğunlukla diplomatik kargo, karaborsa ya da ev yapımı yollarla temin ediliyordu.

Körfez’de Kuveyt dışında çoğu ülkede alkol sınırlı da olsa yasal olarak bulunabiliyor.

TURİSTLERE ALKOL SATIŞI YOLDA MI?

Bin Selman’ın reformları alkol konusunu temkinli tutsa da toplumsal hayatı köklü biçimde değiştirdi.

Şerait ülkesinde daha önce olmayan sinemalar açıldı, kadın ve erkeklerin katılabildiği etkinliklere izin verildi, kadınların araç kullanmasına 2017’de onay çıktı ve din polisinin yetkileri azaltıldı.

Hükümet bu dönüşümü turizm ve yabancı yatırımı çekmek için ekonomi çeşitlendirme hedefiyle bağlıyor.

Turizm Bakanı Ahmed el Hatib bu ay Reuters’a “bazı uluslararası ziyaretçilerin alkol istediğini anlıyoruz ama henüz bir şey değişmedi” dedi.

“Henüz” ifadesinin yakında değişim anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise “bunu size bırakıyorum” yanıtını verdi.