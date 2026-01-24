Suudi Arabistan Pro Ligi, futbol dünyasında alışılmadık bir yöntemle oyuncu arayışına girdi. Lig, İspanyol futbol iş portalı Futboljobs üzerinden defansif orta saha oyuncusu için açık bir iş ilanı yayınladı. İlanda uygun deneyime sahip bir futbolcunun arandığı belirtiliyor.

Başvuruda bulunacak oyuncuların CV’lerini, maçlardan özet videolarını ya da Transfermarkt sayfalarını göndermesi isteniyor. Ayrıca oyuncu ya serbest statüde olmalı ya da menajerinin oyuncunun haklarının %100’üne sahip olması gerekiyor.

Maaş aralığı oldukça dikkat çekici. Yıllık yaklaşık 600 bin Euro ile 1 milyon Euro arasında teklif ediliyor. İşe giren futbolcu, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Riyad Mahrez gibi yıldızlarla aynı ligde forma giyme şansı yakalayacak. Suudiler son yıllarda transfere 1.3 milyar Sterlin harcadı.