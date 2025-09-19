Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ahli ile Al Hilal karşı karşıya geldi. King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti. Karşılaşmada Al Hilal, 12. dakikada Theo Hernandez, 24 ve 41. dakikalarda Malcom ile 3-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Al Ahli'de Ivan Toney 78. Ve 87. dakikada attığı gollerle durumu 3-2’ye getirdi. Maçta son sözü milli oyuncumuz Merih Demiral söyledi. Maçın 90+1. dakikada sahneye çıkan Merih Demiral, şık bir golle skoru 3-3 yaptı ve mücadele bu şekilde sona erdi. Bu sonuçla birlikte üçüncü haftanın sonunda her iki takımda puanını 5'e yükseltti.