Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Suudi Arabistan'daki yeraltı mağaralarının derinliklerinde saklanan biyolojik bir gizemi ortaya çıkardı.

2022 ve 2023 yılları arasında 134 farklı mağarada titizlikle yürütülen kazı çalışmaları, araştırmacıları beklenmedikleri bir tabloyla karşı karşıya bıraktı.

Yedi adet bozulmamış mumyalanmış çita ve 54 hayvana ait iskelet kalıntısı, binlerce yıl sonra ilk kez gün ışığına çıktı.

Özellikle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sayılarının dünyada sadece birkaç düzine kaldığı tahmin edilen Asya çitasının, tarihsel süreçte Arap Yarımadası’ndaki varlığı bugüne dek yalnızca 19. ve 20. yüzyıllardaki kısıtlı gözlemlere dayanıyordu ve şimdi kanıtlar ortaya çıkmış tarihsel gelişim detaylandırılmış oldu.

Ancak mağaralardan çıkarılan 4 bin yıllık antik iskeletler ve 150 yıl öncesine ait daha yakın tarihli kalıntılar, bu gizemli yırtıcıların bölgedeki köklü geçmişini somut kanıtlarla ispatladı.

AKRABALIK ORTAYA ÇIKTI

BBC Wildlife’ın aktardığı verilere göre, bulunan "en genç" örneklerin genetik yapısı, günümüzde hayatta kalma mücadelesi veren Asya çitasıyla doğrudan bir akrabalık bağına işaret ediyor. Bu durum, bölgedeki ekosistemi yeniden canlandırmak ve nesli tehlike altındaki türleri eski yuvalarına geri döndürmek isteyen bilim insanları için paha biçilemez bir referans noktası oluşturdu.

Mağaraların serin ve korunaklı ortamında zamana meydan okuyan bu mumyalar, Suudi Arabistan’ın küresel biyoçeşitlilik hedeflerine ulaşma yolundaki stratejilerini de temelden değiştirme potansiyeline sahip.