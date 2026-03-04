ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’nun ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'dan ayrıldığı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Ronaldo’nun Riyad’da olduğu ve kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yıldız futbolcunun Al-Nassr tesislerinde bulunduğu ve sakatlığı nedeniyle fizik tedavi seansları için bir sağlık kliniğine gittiği ifade edildi. Deneyimli golcünün yaşadığı kas problemi nedeniyle yaklaşık 4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.