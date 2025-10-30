Yakın zamanda Inter Miami ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattan Lionel Messi, Suudi Pro Ligi'nde göz kırpsa da beklenen olmadı. Bir Suudi lidere göre Arjantinli yıldız Suudi Pro Ligi'nde forma giymek istese de bu talebi reddedildi.

L’Équipe'in haberine göre Mehd Yetenek Geliştirme Akademisi genel müdürü Abdallah Hammad, Suudi medya kuruluşu Thmanya'nın podcast'inde Messi'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda kendisi ile temasa geçtiğini ifade etti. "Messi, 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak için dört ay boyunca Suudi Arabistan'da oynamak istedi. Aynı şey David Beckham ile Los Angeles Galaxy’de oynadığında ve Milan’da oynamaya gittiğinde de oldu” diye ekledi.

'BAKAN, TEKLİFİ KABUL ETMEDİ'

Ancak Suudi Arabistan, 38 yaşındaki yıldızın önerisini reddetti. “Teklifi bakana sundum, ancak Messi’nin sadece dört ay boyunca gelmesini reddetti ve dosya kapatıldı. Suudi Şampiyonası'nın bir eğitim kampı olmayacağını söyledi" diyen Hammad, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cristiano Ronaldo'nun 2023'ün başlarında Al-Nassr'da imzalanmasından bu yana Suudi Şampiyonası, Karim Benzema ve Neymar da dahil olmak üzere büyük Avrupa kulüplerinden birçok yıldız çekerken, krallık 2034 Dünya Kupası organizasyonu ödülüne layık görüldü. Messi'nin bir zamanlar Al-Hillal kulübüne imza atması bekleniyordu ancak bu 2023'te Inter Miami'ye katılmadan önceydi."