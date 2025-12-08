Suudi Arabistan, Esad rejiminin devrilmesinin birinci yılını kutlamak için Suriye'ye Kabe örtüsünün bir parçasını gönderdi.

üzerine altından iplikle Kur'an-ı Kerim'den ayetler işlenen örtü, Emevi Camii'deki namazdan sonra Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara tarafından cemaat eşliğinde açıldı.

Hediye olarak gönderilen Kabe örtüsü, Emevi Camii'nin duvarına asılacak. Şaraa, "artık Kabe'nin bir parçası, hep Emevi Camii'de olacak" diyerek hediyeyi kutladı.

ŞARA NAMAZ KILDIRDI

Şimdi El Şara, 8 Aralık 2024 günü Şam'ı ele geçirdiği kamuflajlarla, 1 yıl sonra Emevi Camii'ne döndü. Alkışlar eşliğinden Camii'ye giren El Şara, Camii'nin cemaatine vaaz verdi.

Şaraa vaazinde, Suriyelilere "ben sizin aranızda Allah'a biyat ettiğim sürece, siz de biyat edin" diyerek seslendi.

Daha sonra El Şara, Emevi Camii'de namaz kıldırdı. Kılınan namaz, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

1 YIL ÖNCE ŞAM'I ELE GEÇİRDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet el Şara, 1 yıl önce Şam'a o zamanlar Türkiye ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Heyet Tahrir el Şam öncülüğündeki militan güçlerle birlikte giriş yaptı.

Şam'daki çatışmalar sürerken Şaraa, ilk iş olarak Kudüs toprağını öpmüş, sonra da kamuflajları üstünde Emevi Camii'ne gitmişti. 8 Aralık 2024'te, 54 yıllık Esad rejiminin sonunu burada duyurdu.