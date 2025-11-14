Gürcistan’da 20 askerimizin şehit olduğu C-130 faciası, tüm Türkiye’nin yüreğini yaktı. Şehitler için gözyaşı döken millet, iktidardan “milli yas” ilan etmesini bekledi. Suudi Arabistan Kralı El Suud, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Hamas lideri Haniye’nin ölümü sonrası yas kararı alan iktidarın, şehitlerimiz için yapılan yas çağrılarına sessiz kalması tepki çekti.

İLK ADIM CHP’DEN GELDİ

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, “Ülkede; 20 vatan evladı şehit olduğunda yas ilan edilmiyorsa çok üzücü bir durum. Yas ilan edilmesi şarttır, şehitlerimize karşı yapacağımız en önemli görev budur. İktidarı ve başındakileri şehitlerimize saygı duymaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise kentte üç günlük yas ilan etti. Bolu Belediye binasındaki Türk Bayrakları yarıya indirildi.

‘ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM

Özcan, “Şaşkınlıkla izliyorum. Başımızda bir hükümet, bir Cumhurbaşkanımız var. 2015’te Suudi Kralı doğal yollardan öldü ve milli yas ilan edildi. Hamas lideri öldü, milli yas ilan ettiler. 20 şehidimiz var. Milli yas için adım yok. Biz de hükümeti beklemedik. Bolu’da 3 günlük yas ilan ettik” dedi.

Ulusal yas ilan edilen acılar

- KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatı dolayısıyla 14 Ocak 2012’den defnedildiği 17 Ocak 2012’ye kadar.

- Soma’da 301 kişinin can verdiği maden faciası nedeniyle 13 Mayıs 2014’ten itibaren üç gün.

- Pakistan Peşaver’de bir okula düzenlenen terör saldırısında 148 öğrenci ve öğretmenin öldürülmesi nedeniyle 17 Aralık 2014’te bir gün.

- Suudi Arabistan Kralı El Suud’un vefatı nedeniyle 24 Ocak 2015’te bir gün.

- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatı nedeniyle 17 Haziran 2015’te üç gün.

- Ankara Tren Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 10 Ekim 2015’te üç gün.

- İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için 29 Haziran 2016’da bir gün.

- 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına bir gün.

- 24 Kasım 2017’de Mısır’daki terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler için bir gün.

- 15 Mayıs 2018’de Kudüs’te yaşanan saldırılar nedeniyle üç gün.

- 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yedi gün.

- 21 Mayıs 2024’te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ölümü nedeniyle bir gün.

- Hamas lideri İsmail Haniye için bir gün.

- Bolu Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler için 22 Ocak 2025’te bir gün.