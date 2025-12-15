Milyonlarca taraftarın gönül verdiği dünyanın en büyük futbol kulüplerinden olan Barcelona'ya Arap kancası atıldı. . Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden Barcelona’yı satın almak için 10 milyar euroluk dev bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Bu hamlenin gerçekleşmesi halinde, Avrupa futbol tarihinin en büyük kulüp satışlarından birine imza atılabileceği belirtildi.

ARAPLAR SPORA PARA DÖKÜYOR

Son yıllarda spora yaptığı agresif yatırımlarla dikkat çeken Suudi Arabistan, özellikle Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) aracılığıyla futbol sahnesindeki etkisini hızla artırdı. Yıldız futbolcular, büyük turnuvalar ve Avrupa kulüplerine yönelik ilgiler derken, bu kez hedefte Barcelona gibi bir dünya markasının olduğu iddia ediliyor.

HUKUKİ ENGELLER VAR

Ancak bu iddianın önünde ciddi bir engel bulunuyor. Barcelona, tıpkı Real Madrid gibi, “socios” olarak adlandırılan kulüp üyelerine ait bir yapıyla yönetiliyor. Bu sistem, kulübün tek bir kişi ya da yabancı bir kuruluş tarafından tamamen satın alınmasına hukuken izin vermiyor. 10 milyar euroluk teklif, şimdilik futbol kamuoyunda “gerçekleşmesi zor ama ses getiren” bir senaryo olarak değerlendiriliyor.