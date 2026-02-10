2007 yılında Türkiye pazarına giren Suudi Arabistan merkezli Savola Gıda, Türkiye'nin en büyük sıvı yağ üreticilerinden Yudum markasını Türk şirketi Tiryaki Agro'ya devretti.



Tarım Dünyası'ndan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Türkiye'de Sırma, Vala ve Sava markalarının da sahibi olan Savola Gıda, hisselerini Gaziantep merkezli Tiryaki Agro'ya devrederken, aynı zamanda Tiryaki Agro’ya da stratejik ortak oldu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YAĞ ÜRETİCİSİ



Suudi Arabistan sermayeli Savola Gıda’nın 2007 yılında satın aldığı Yudum, zeytinyağı üretiminin yanı sıra ayçiçek yağı markası olarak pazar lideri konumunda. Yudum zeytinyağı 1975 yılından beri Ayvalık’taki fabrikada üretiliyor. Savola Gıda, Yudum markasının yanı sıra, Sırma markası ile mısır yağı, ayçiçek yağı, Vala ve Sava markaları ile margarin üretiyor.





YILDA 20 BİN TON ZEYTİNYAĞI ÜRETİLİYOR



Ayvalık’taki fabrika yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip. Burada üretilen zeytinyağları iç pazarın yanı sıra İsviçre, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ve Japonya dahil 25’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor. Gaziantep merkezli Tiryaki Agro ise, 1965’te kuruldu. Son yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden. Gıda, tarım, hayvan beslenmesi, biyoendüstri, enerji, lojistik gibi bir çok sektörde faaliyet gösteriyor.