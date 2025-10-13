Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezon sahalara geri dönerken, forma süresi ciddi şekilde azaldı.

Sarı kırmızılı ekibin golcüsü, sözleşmesinin son aylarına yaklaşırken Suudi Arabistan'dan Icardi'ye talip çıktı.

ÇILGIN BÜTÇE

Geçtiğimiz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için bastıran ve Galatasaray'da kriz yaratan Suudi kulübü NEOM, bu kez rotasını Icardi'ye çevirdi.

Tuttomercato'nun haberine göre Barış Alper Yılmaz'ı satın almaya çalıştıktan sonra yeni rotasını Mauro Icardi'ye çeviren NEOM, bütçesini de belirledi.

Haberin detaylarında, Suudi Pro Ligi ekibi devre arasında Icardi'ye ciddi bir maaş teklifi ile gelecek. 20 milyon Euro net yıllık bir sözleşme teklif sunmaya hazırlanan NEOM, Galatasaray'ın yıldızını sezon sonunda bedelsiz olarak almayı hedefliyor.