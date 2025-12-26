Sarıyer’deki Cendere Su Pompa İstasyonu, İstanbul’un günümüze kadar ulaşan az sayıdaki endüstriyel miras yapılarından biri... Mekân İBB Miras tarafından yapılan restorasyonun ardından Cendere Sanat Müzesi adıyla şehre kazandırılmıştı…

24 Ekim 2022’de İstanbullularla buluşan müze, ulusal ve uluslararası sergiler, buluşmalar ve etkinliklerle sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Tarihi mekan bugünlerde “Sudan Sebepler” başlıklı etkileyici bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

ADİL PAYLAŞIM ŞART

İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla düzenlenen sergi, su hakkı ve suyun paylaşımı üzerinden uygarlık ve barbarlık hikayeleri anlatıyor. 14 sanatçının eserlerini Ezgi Bakçay ve Sena Tural küratörlüğünde bir araya getiren sergi, suyun adil paylaşımı olmadan ortak bir gelecekten söz edilemeyeceğine dikkat çekiyor.

Sadece yaşam kaynağı değil

Suya hem bir kaynak hem de bir emanet olarak bakılması gerektiğini vurgulayan karma sergi, suyun yalnızca yaşam kaynağı değil; aynı zamanda kültürlerin, inançların ve sanatın taşıyıcısı olduğu fikrinden yola çıkıyor.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar suyun taşıdığı çok katmanlı anlamları görünür kılan sergi, sanatseverleri bu kadim varlığın izinde düşünmeye ve hissetmeye davet ediyor.

1 Şubat’a kadar görülebilir

Arzu Arbak, Aşkın Ercan, Bahadır Yıldız, Bedia Ekiz, Bünyamin Bozkuş, Cemil Cahit Yavuz, İlgen Arzık, Kemal Tufan, Özcan Yaman, Seniha Ünay, Serkan Yüksel, Sevgi Akyüz, Yağmur Çalış ve Zeynep Doğa Karabulut’un eserlerinden oluşan sergi, gördüğü yoğun ilgi üzerine uzatıldı.

1 Şubat’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Suyun kültürel ve tarihsel izleri

Mezopotamya’dan Nil’e, Ganj’dan Sarı Nehir’e kadar medeniyetlerin suyla kurduğu ilişkilerden ilhamla oluşturulan sergi, suyun kültürel, ekonomik, mitolojik ve sanatsal boyutlarını bir arada ele alıyor. Bu kadim varlığın, efsanelerdeki arındırıcı gücünden mitlerdeki doğurganlığına; savaşların başladığı ve barışların yapıldığı pınarlardan sanatın ilhamına kadar uzanan bir anlatı kurgusu, sergideki eserlerle hayat buluyor.