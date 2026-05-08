Perth kentinin 1200 kilometre kuzeyinde yer alan Cape Range ve Clots kanyonlarında gerçekleştirilen araştırmada, deniz suyuna karışan biyolojik parçacıklar analiz edildi. Çevresel DNA (eDNA) yöntemi sayesinde, doğrudan gözlem yapılamayan 4 bin 510 metre derinliğe kadar olan organizmaların türleri tespit edildi. Çalışma sonuçları, derin deniz habitatlarının bilinmeyen zenginliğini ortaya koydu.

DEV KALAMARIN VARLIĞI GENETİK VERİYLE KANITLANDI

Analiz sonuçlarının en dikkat çekici bulgusu, Batı Avustralya sularında son 25 yıldır kaydedilmeyen dev kalamarın varlığının saptanması oldu. Batı Avustralya Müzesi yetkilileri, bu keşfin bölgede eDNA protokolleri kullanılarak yapılan ilk dev kalamar kaydı olduğunu bildirdi. Dokunaçlarıyla birlikte 13 metreyi aşan boya ulaşabilen bu canlılar, aşırı derinliklerde yaşamaları nedeniyle nadiren görüntülenebiliyor.

DERİN DENİZİN NADİR SAKİNLERİ İLK KEZ KAYDEDİLDİ

Kanyon ekosistemindeki taramalarda dünyanın en derinine dalabilen memelisi Cuvier gagalı balinası ve tehlike anında mürekkep salgılayan cüce ispermeçet balinası gibi nadir türlerin izine rastlandı. Ayrıca bölgede daha önce hiç görülmemiş olan uyuyan köpekbalıkları, yüzsüz yılan balıkları ve kemik kulaklı eşek balığı gibi türlerin varlığı da kesinleşti. Tespit edilen birçok DNA örneğinin mevcut kayıtlarla eşleşmemesi, keşfedilmeyi bekleyen yeni türlerin varlığına işaret etti.

İKLİM VE KAYNAK YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK VERİ SAĞLANDI

Derin deniz ekosistemlerinin iklim değişikliği ve ticari faaliyetlerin baskısı altında olduğunu belirten araştırmacılar, eDNA yönteminin düşük maliyetli ve kapsamlı bir çözüm sunduğunu kaydetti. Su örneklerinden elde edilen bu geniş veri seti, uzak ve ulaşılması zor olan okyanus kanyonlarının korunmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesinde temel kaynak oluşturdu.