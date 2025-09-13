İsviçre’nin önde gelen saat üreticilerinden Swatch, ABD’nin geçtiğimiz ay İsviçre’den yapılan ithalata yüzde 39 oranında gümrük vergisi koymasına mizahi bir yanıt verdi. Şirket, kadranındaki “3” ve “9” rakamlarının yer değiştirdiği özel tasarım saatini “WHAT IF…TARIFFS?” adıyla piyasaya sürdü.

İSVİÇRE'YE UYGULADIĞI TARİFEYİ DEĞİŞTİRİR DEĞİŞTİRMEZ

139 İsviçre frangı (yaklaşık 175 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulan saat, yalnızca İsviçre’de ve sınırlı süre için tüketicilerle buluştu. Swatch sözcüsü, ürünün “esprili bir göz kırpma” olduğunu belirterek, bu modelin aynı zamanda İsviçre hükümetine bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Sözcü, “ABD İsviçre’ye uyguladığı tarifeleri değiştirir değiştirmez bu saatin satışını durduracağız” dedi.

Yoğun talep gören model için Swatch internet sitesinde teslimatların 1-2 hafta gecikebileceği bilgisi yer aldı. Saat, ayrıca Zürih ve Cenevre havalimanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 mağazada satışa sunuldu. Saat satışa çıktıktan 2 gün sonra tükendi.

İsviçre hükümeti, vergilerin açıklandığı günden bu yana Trump yönetimiyle müzakereler yürütüyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise son açıklamasında, iki ülke arasında anlaşmaya “büyük ihtimalle” varılacağını söyledi.