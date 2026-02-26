Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde vedalaştığı ve Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, ayrılık sürecine ilişkin sessizliğini bozdu.

Eleven Sports'a açıklamalarda bulunan Polonyalı yıldız, daha erken ayrılmasına Mourinho'nun engel olduğunu ifade etti.

'DURUM ALEYHİME DÖNDÜ'

Szymanski, Portekizli teknik adamın kendisine güceninin ilerleyen zamanda aleyhine döndüğünü aktararak "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den belki biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir hocaya sahip olmak harika bir şey, bunu inkar etmeyeceğim. Mourinho'da böyle birini bulmuştum. Harika bir insan ve muhteşem bir teknik direktör. Ancak sonunda bu durum biraz aleyhime döndü çünkü transfer dönemi bittikten sonra görevden alındı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım" dedi.

'İHTİYACIM OLAN BUYDU'

26 yaşındaki oyuncu, Rennes'de mutlu olduğunu açıkladı. Polonyalı yıldız, yeni macerası için "Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum. Mutluyum ve önümüzdeki dönemde formumun arttığını kanıtlayacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rennes formasıyla 6 maçta görev alan Szymanski, 2 asist kaydetti.