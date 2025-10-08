Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski, o dönemde takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Teknik direktör Jose Mourinho’nun büyük ısrarıyla takımda tutulan futbolcuya Fransa’dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı.

Polonya basınında yer alan Przeglad Sportowy haberine göre, Lyon, Szymanski için birkaç milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak hem Başkan Ali Koç hem de Mourinho, bu teklifi kesin bir dille reddetti.

Szymanski’nin menajeri Mariusz Piekarski, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Fenerbahçe, Lyon’a bir daha teklif göndermemelerini söyledi. Onu on milyonlarca dolara bile satmayacaklarını belirttiler. Takım için çok önemli bir oyuncu.”

Sözleşmesini Feshetti, Yeni Hedef Avrupa

Haberde yer alan bilgilere göre, kariyerini Avrupa’nın beş büyük liginden birinde sürdürmeyi hedefleyen Sebastian Szymanski, bu yolda kritik bir karar aldı.

Polonyalı yıldız, bir süredir menajeri Piekarski’den memnun olmadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti. Bu hamlenin, Szymanski’nin uzun süredir hayalini kurduğu büyük lig transferinin ilk adımı olduğu yorumları yapıldı.

Yeni Menajerlik Ajansıyla Görüşüyor

Szymanski’nin, Avrupa futbol piyasasında daha etkili bir yol izleyebilmek için yabancı bir menajerlik ajansıyla anlaşma yapmayı planladığı öne sürüldü.

Bu stratejik değişikliğin, futbolcunun gelecekte Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga veya Ligue 1 kulüplerinden birine transfer olma yolunu açabileceği ifade ediliyor.