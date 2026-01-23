Fenerbahçe, Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski'nin takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.
Sarı lacivertli ekip, Szymanski'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC’ye transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe yaptığı açıklamda şu ifadelere yer verdi: "Teşekkürler Sebastian Szymanski
Futbolcumuz Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski’ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."