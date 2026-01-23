Fenerbahçe, Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski'nin takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Sarı lacivertli ekip, Szymanski'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC’ye transfer olduğunu açıkladı. Fenerbahçe yaptığı açıklamda şu ifadelere yer verdi: "Teşekkürler Sebastian Szymanski Futbolcumuz Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski’ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.