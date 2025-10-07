Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski için transfer iddiası ortaya çıktı.

Polonya basınında yer alan habere göre, Lyon, yaz transfer döneminde Szymanski'yi kadrosuna katmak istedi. Fransız temsilcisi, Szymanski için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

Fenerbahçe, gelen teklifin yeterli olmaması ve o dönem teknik direktör Jose Mourinho'nun 26 yaşındaki futbolcunun satışına onay vermemesinin ardından Lyon'un teklifini geri çevirdi ve transfer gerçekleşmedi.

DEVRE ARASINI BEKLİYOR

Szymanski, Lyon'a transferinin gerçekleşmemesinin ardından menajeri Mariusz Piekarski ile yol ayrımına gitti.

Piekarski, geçtiğimiz ay Szymanski ile ilgili, "Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde oynayan çok iyi bir kulüpten teklif aldık. Ancak teklif anında reddedildi ve kulübe, Szymanski'nin satılık olmadığı, bu yüzden daha fazla teklif göndermelerine gerek olmadığı bildirildi. Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan İngiliz bir kulüple görüştük ama o transfer başka bir oyuncuya bağlıydı. O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Szymanski'nin yeni menajerinin ana hedefi için devre arasında Polonyalı yıldıza yeni bir kulüp bulmak olduğu da Polonya basınında yer aldı.