Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Rennes, deplasmanda Auxerre'yi 3-0 mağlup etti. Bu mücadelede konuk takımın gollerini 20 ve 45. dakikalarda Mahdi Camara ve 22. dakikada Szymanski'nin asistiyle Esteban Lepaul kaydetti. Bu sonuçla birlikte Rennes 37 puana yükselirken, Auxerre ise 17 puanda kaldı.

Fenerbahçe’den Rennes’e transfer olan Szymanski gösterdiği performansla yeni takımına hızlı uyum sağladı. Polonyalı oyuncu iki maçta iki asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki oyuncunun performansı Fransız taraftarlardan tam not aldı.