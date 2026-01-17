İnsanların sahip olduğu en büyük ayrıcalıklar arasında yer alan zeka, uzmanlara göre çoğu zaman genetik faktörler ile açıklanmakta.



Yaşadığımız çevre, sahip olduğumuz aile ortamı ve eğitim hayatı gibi birçok faktör, zekamız üzerinde belirleyici rol oynamakta. Buna karşın bilimsel araştırmalar, IQ seviyemiz üzerindeki temel etmenin DNA aktarımı olduğunda hemfikir.



Son yıllarda popüler hale gelen zeka testleri çoğu zaman insanların zeka seviyesini numerolojik ifadelerle tanımlamaya çalışsa da, sosyal psikologlar zeka seviyesinden çok 'zeka türü' üzerinde testlerin yapılması gerektiğini tavsiye ediyor. İlk kez 1983 yılında Howard Gardner tarafından ortaya atılan 'Çoklu zekâ teorisi' ile insanların farklı zeka türlerine sahip olunacağı öne sürülürken, bu çalışmanın ardından yayınlanan yüzlerce makaleye bir yenisi eklendi.

RAKAMLARI NASIL EZBERLEDİĞİMİZ ZEKA TÜRÜMÜZÜ BELİRLİYOR



ABD'li Indıana Üniversitesi, çoklu zeka kuramına atıfta bulunarak yayınladığı makalede, binlerce ABD'liyi 9 numaralı sosyal güvenlik numaralarını ezberleme şekline göre farklı sınıflara ayırdı. Benzer zeka türüne sahip isimlerin, benzer sıralama türlerini tercih ettiği sonucuna varan makale dünyada geniş yankı uyandırırken, çalışmayı Türkiye'ye uyarlayan uzmanlar, 11 haneli T.C. kimlik numaralarının ezberleniş şeklini mercek altına aldı.



Türkiye'de yaygın olarak kimlik numaralarının 5 farklı örüntü şeklinde ezberlendiği tespit edilirken, sık başvurulan 5 tercihin hangi tür zekaya işaret ettiğine açıklık getirildi.



İşte farklı ezberleme şekillerine göre değişiklik gösteren zeka türleri...



4+4+3 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Birçok insan kimlik numarasını 2 ya da 3'lü kombinasyonlar ile ezberlemeyi tercih eder. Bu durumun nedeni ise daha küçük basamaklara ayrılmış sayıların akılda daha hızlı yer edinmesidir. Ancak daha karmaşık gözükmesine rağmen 11 haneli kimlik numarasını 4+4+3 şeklinde ezberleyenler de bulunmakta.



Vatandaşlık numarasını bu şekilde ezberleyenler, uzmanlara göre sayısal zekası yüksek kişilerden oluşmakta. Siz de karmaşık işlemlere ve yüksek sayılı rakamlara yatkın biriyseniz, üç farklı aşamada kimlik numaranızı ezberlemeyi tercih etmiş olabilirsiniz.

3+3+3+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Kimlik numarasını çok erken yaşta ezberleyenler tarafından tercih edilen bu format, Türkiye'de en az kullanılan sıralamalar arasında yer alıyor.



11 basamaklı sayıyı dört farklı aşamaya ayıran bu formatı tercih edenler, çoğu zaman alışılagelmişin dışında düşünmeleriyle bilinir. Bu bireylerin doğuştan sahip oldukları iletişim becerileri son derece kuvvetlidir ve kendilerini ifade ederken hiçbir şekilde zorluk çekmezler.



3+2+2+2+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Türkiye'de en yaygın ezberleme metodu olarak kabul edilen 3+2+2+2+2, kuralcı ve düzene uygun bir karakter yapısına sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu kişiler çoğu zaman kalabalık ortamlarda bulunmaktan zevk alır ve dışa dönük olmayı reddeder. İkna kabiliyetleri gelişmiştir ve toplum tarafından dışlanabilecekleri davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.



4+3+2+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



T.C. kimlik numaralarını bu şekilde ezberleyenler, kişisel-içsel ve sosyal zekaya sahiptir. Bu bireyler, neler yapabilecekleri konusunda kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Başladıkları işlerde başarı elde etme olasılıkları yüksektir ve beceri-hedef uyumları dikkat çekicidir.



3+3+2+3 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Bu sıralamayı kullananlar ise matematiksel ve sosyal zekaya sahiptir. Analitik düşünme konusunda ön plana çıkarlar ve sağlıklı sonuçlar elde edebilirler. Tümdengelim ve tümevarım konularında başarılıdırlar. Analitik düşünme ve sorgulayıcı kişilikleri ile öne çıkarlar. Sayısal alanlarda ve çözümleme işlerinde başarılıdırlar.



