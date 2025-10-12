Indiana Üniversitesi, binlerce ABD vatandaşı üzerinde yaptığı bir çalışmada, 9 haneli sosyal güvenlik numaralarının ezberleniş şekline göre zeka türlerinin farklılık gösterdiğini belirledi.



Oldukça ses getiren bu çalışmayı Türkiye'ye uyarlayan uzmanlar, şaşırtıcı sonuçlarla karşılaştı. Hayat boyu kullanılacak olması nedeniyle birçok kişi, erken yaşlardan itibaren 11 haneli T.C. kimlik numarasını ezberlemekte. Numaraların ezberleniş şeklindeki sıralama, farkında olmadan bizim hakkımızda önemli ipuçları barındırıyor.



En sık kullanılan 5 format üzerine yoğunlaşan uzmanlar, kimlik numaralarının şu şekilde ezberlendiğini tespit etti

4+4+3,

4+3+2+2,

3+2+2+2+2,

3+3+2+3,

3+3+3+2,



İşte farklı ezberleme şekillerine göre değişiklik gösteren zeka türleri...



4+4+3 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Kimlik numaranızı bu formatta ezberliyorsanız, bu durum sorgulayıcı ve sportif bir zekaya sahip olduğunuz anlamına geliyor. Bu gruba dahil olan insanlar, her şeyin bir nedeni olduğuna inanır ve neden-sonuç ilişkisi kurar. Hareket halinde olmayı tercih ederler ve durağanlık onlara göre değildir. Bu nedenle sportif zeka türü olarak da adlandırılan bu grup, dahil oldukları ortamlardaki enerjileriyle ön plana çıkar.



4+3+2+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



T.C. kimlik numaralarını bu şekilde ezberleyenler, kişisel-içsel ve sosyal zekaya sahiptir. Bu bireyler, neler yapabilecekleri konusunda kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Başladıkları işlerde başarı elde etme olasılıkları yüksektir ve beceri-hedef uyumları dikkat çekicidir.

3+2+2+2+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Kimlik numarasını 5 farklı numara grubuna ayırarak ezberleyenler, sosyal ve müzikal zekaya sahip insanlardır. Dışa dönük olup yalnız kalmak istemezler. Yüksek enerjili ve liderlik özelliklerine sahip olan bu kişiler, iletişimde etkilidirler ve ikna kabiliyetleri gelişmiştir. 3-2-2-2-2 şeklinde ezberleyenler, sosyal zekaya sahiptir ve yalnızlıktan kaçınırlar.



3+3+2+3 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



Bu sıralamayı kullananlar ise matematiksel ve sosyal zekaya sahiptir. Analitik düşünme konusunda ön plana çıkarlar ve sağlıklı sonuçlar elde edebilirler. Tümdengelim ve tümevarım konularında başarılıdırlar. Analitik düşünme ve sorgulayıcı kişilikleri ile öne çıkarlar. Sayısal alanlarda ve çözümleme işlerinde başarılıdırlar.



3+3+3+2 ŞEKLİNDE EZBERLEYENLER



En az kullanılan ezberleme yöntemlerinden biri olan bu format, genellikle müzikal ve dilbilimsel zekası güçlü bireylere aittir. Kendilerini ifade etme konusunda çok başarılıdırlar. Ritmik kalıplar ve sesler üzerinde düşünmede iyidirler.