T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
DOSYA NO : 2024/23 Esas
KARAR NO : 2024/338
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 31/05/2024 tarih, 2024/23 Esas ve 2024/338 Karar sayılı kararı ile sanık FADİLA BAYRAMOVA hakkında müsnet suçtan zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanık Gabil ve Esmira kızı, 1992 BOLNİSİ doğumlu FADİLA BAYRAMOVA'nın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11/06/2025
#ilangovtr Basın no ILN02241341