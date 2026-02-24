Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi yakınında meydana geldi. Husumetli iki akraba aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belindeki tabancayı çıkararak husumetli olduğu kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamacada şüpheli, tabancasını husumetlisine doğru peş peşe ateşledi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli, bölgeden uzaklaştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.