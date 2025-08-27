Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, vergilere yapılan zamlarla beraber akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle benzin, motorin ve LPG fiyatları yatırımcılar ve sürücüler tarafından yakından izleniyor.

BENZİNE ZAM GELDİ

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü benzine zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 22 kuruş arttı. LPG ve motorinde ise değişikliğe gidilmedi.

İŞ TE AKARYAKIT F İ YATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 52,84 lira, motorin 52,15 lira, LPG ise 26,51 lira

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 52,69 lira, motorin 52,03 lira, LPG ise 25,88 lira

Başkent Ankara’da benzinin litresi 53,63 lira, motorin 53,09 lira, LPG ise 26,40 lira

İzmir’de ise benzin 53,95 lira, motorin 53,43 lira, LPG ise 26,33 lira