Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt piyasası üzerinde etkili oluyor. Dün sektör kaynaklarından alınan bilgilerle duyurulan motorin zammı, bugün pompaya yansıdı.
MOTORİNE ZAM
4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olan 2,10 TL’lik fiyat artışıyla motorin fiyatları 52 TL bandından 54-55 TL seviyelerine yükseldi.
AKARYAKIT FİYATLARI (4 Eylül 2025)
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL