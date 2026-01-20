Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Motorin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren 1 liralık zam gelmesi bekleniyor. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 20 Ocak 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar... İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 54.00 TL Motorin litre fiyatı: 54.86 TL LPG litre fiyatı: 29.29 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 53.83 TL Motorin litre fiyatı: 54.69 TL LPG litre fiyatı: 28.69 TL Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 54.90 TL Motorin litre fiyatı: 55.94 TL LPG litre fiyatı: 29.17 TL İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 55.19 TL Motorin litre fiyatı: 56.20 TL LPG litre fiyatı: 29.09 TL

