Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 10 Nisan’da benzine 2 lira 24 kuruş indirimin ardından bir indirim daha gelerek fiyatı 1 lira 35 kuruş daha geriledi. İki günde benzinde toplam 3 lira 59 kuruşluk indirim yapıldı.

BENZİNE ZAM GELDİ

Arka arkaya gelen zamlar sonrasında 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 82 kuruşluk bir zam yapıldı.

13 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.18 lira

Motorin litre fiyatı: 44.32 lira

LPG litre fiyatı: 27.39 lira

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.03 lira

Motorin litre fiyatı: 44.20 lira

LPG litre fiyatı: 26.79 lira

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 44.75 lira

Motorin litre fiyatı: 45.07 lira

LPG litre fiyatı: 27.29 lira

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.12 lira

Motorin litre fiyatı: 45.43 lira

LPG litre fiyatı: 27.24 lira