TBMM’de 20 bin liralık emekli maaşı kanun teklifi protestolar arasında kabul edildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul kürsüsüne “Emeklinin, ruhuna el-Fatiha” yazılı mezar taşı fotoğrafı ve ölen emeklilerin resimlerinin bulunduğu tabut maketiyle çıkınca kavga yaşandı.

Milletvekilleri kürsü önünde yumruklaştı. AKP’li Tuğba Köksal, Ağbaba’ya “Soytarı” dedi. Ağbaba da “En büyük soytarı sensin” cevabını verdi.

ANNEME KÜFRETTİ

AKP’li Leyla Şahin Usta, CHP’li vekillerin önünü kesti. AKP’liler de kürsüyü işgal etti. Ağbaba “Tabuta ancak vampirler saldırır” derken, CHP’liler sıralarında “Faize var, emekliye yok, yandaşa var, emekliye yok” pankartı açtı.

CHP’li Ali Öztunç, AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, hastanede tedavi altında bulunan anneme küfretti” diyerek TBMM Başkanvekili Celal Adan’a şikâyet etti.

ÖZEL DEVREYE GİRDİ

Bu sırada Genel Kurul salonunda bulunan CHP Lideri Özgür Özel devreye girdi ve “Alın geri” dedi. CHP’li vekiller de maketi alarak milletvekili sıralarına götürdü. Ağbaba konuşurken AKP Milletvekili Tuba Köksal, “Soytarılığını engelledik” diye laf attı. Ağbaba ise, “Senden büyük soytarı yok, utanmaz” dedi. AKP’li kadın vekil de “Terbiyesiz, ahlaksız” cevabını verdi.