AP'de yer alan habere göre Tayland'da gerçekleşen olayda ailesi tarafından öldüğü düşünülen 65 yaşındaki kadın kendi kültürlerine ait hazırlıklar tamamlanarak cenaze törenine uygun hale getirildi. Bölgedeki bir tapınağa başvuran cenaze sahipleri resmi bir ölüm belgesi olmadığı için yetkililer tarafından uyarıldı, bu sırada tabuttan sesler geldiğini duyan görevliler duruma müdahale etti.

APAR TOPAR HAREKETE GEÇİLDİ

Bang Yai bölgesindeki bir Budist tapınağına getirilen kadının tabutundan gelen sesleri inceleyen yetkililer kadının ölmediğini fark etti. Yaşam belirtileri gösteren kadın apar topar hastaneye kaldırıldı.

ŞEKERİ DÜŞMÜŞ

Hastanede yapılan incelemelerde kadının kalp krizi geçirmediği ya da solunum yetmezliği gibi bir durum yaşamadığı fark edildi. Ölü sanılmasına neden olan sebep araştırıldığında ise kandaki glikoz seviyesinin normalin altına düşmesi teşhisi konuldu. Talihsiz kadının tedavisine başlandı.