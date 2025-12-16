Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan skandal istismar gündeme bomba gibi düştü.

Olaya tepkiler çığ gibi büyürken; TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulundukları belirlenen üç kişi tutuklandı, bir kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstismara uğrayan kız çocuğunun babası SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Serdar Cebe'ye konuştu.

Kızının olayı anlatmasının ardından olayları araştırıp yetkili mercilere başvuruda bulunduklarını belirten baba, Meclis'teki gelişmelerin ardından Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Babanın açıklamalarından öne çıkanlar özetle şöyle:

"Olayları biraz araştırdık; sonra bir abimizin vasıtasıyla yönlendirildik ve Meclis'e ulaşmak için hareket ettim.

Meclis'e çıktıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundum: Genel Sekreter’le görüştükten sonra kendileri hemen oradan çıkıp Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe vermemizi söylediler. Ama ben kendim biraz bekledim. Meclisteki gelişmeler ne olacak, soruşturma nasıl ilerleyecek diye takip ettim. Sonrasında Aralık ayında Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdum.

Kızıma elimden geldiğince moral vermeye çalışıyorum; psikolojik olarak etkileniyor bütün bu olaylardan.

Dün Meclis Başkanımızla görüştük: Her türlü desteği sağlayacaklarını söylediler. Benim özellikle bir talebim olmamıştı; Aile Bakanlığı devreye girdi. Onlarla randevu süreçleri oldu, biraz bizim yoğunluğumuzdan aksadı. Yarın Aile Bakanlığı’nın psikologlarıyla görüşeceğiz."

Baba, Meclis'teki partilerden CHP'den Aylin Nazlıaka dışında kendilerine ulaşan kimse olmadığını da sözlerine ekledi.