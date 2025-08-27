Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Civan, 2018 yılında yönetmen Selim Evci'nin ofisine asistanlık için çağrıldığını belirtti.

İlk günün sorunsuz geçtiğini ancak ertesi gün yalnız kaldıklarında Evci'nin kendisine fiziki tacizde bulunduğunu anlatan Civan, "Şok oldum, tepki veremedim. O dönemde sevgilime dahi bu olayı anlatamadım, sadece iki yakın arkadaşımla paylaştım" dedi.

Yaprak Civan, Selim Evci tarafından uğradığını iddia ettiği fiziki tacizi sosyal medya hesabından anlattı

AKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından Akbank Sanat, Instagram hesabından açıklama yayımlayarak, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığı şirketin yöneticisi Selim Evci ilişkilerini sonlandırıldığını ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verildiğini duyurdu.

Akbank Kısa Film Festivali, 23 Mart–2 Nisan 2026 tarihleri arasında 22. kez düzenlenecekti.

Akbank Sanat, şu açıklamayı yaptı:

"Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir.

Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

AKBANK SANAT"

MUBİ'DEN KALDIRDI

Civan'ın iddialarının ardından dijital yayın platformu MUBI de konuyla ilgili ilk adımı atmıştı. Platform, yönetmen Selim Evci'ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu.

MUBI'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz."