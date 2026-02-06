Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kocaeli teşkilatında dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Edinilen bilgilere göre, MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı ile birlikte il yönetimi görevden alındı. Kararın parti genel merkezi tarafından teşkilata bildirildiği öğrenildi.

AİLEVİ NEDENLERİ GEREKÇE GÖSTERDİ

MHP’li Batı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevimden, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Genel Merkezimize, dava arkadaşlarıma ve aziz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emrinde; davamızın her zaman hizmetinde olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

TACİZ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Görevden alma kararının, 2025 yılı Ekim ayında yapılan suç duyurusunun ardından gelmesi dikkat çekti. MHP Kocaeli eski il yöneticisi olduğunu ileri süren A.Ş., İl Başkanı Tuncay Batı hakkında cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. A.Ş., uzun süre baskı ve zorlamalara maruz kaldığını, bu durumun il binası ve dernek etkinliklerinde zorla cinsel ilişkiye kadar vardığını iddia etmişti.