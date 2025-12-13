Türkiye’nin en köklü liselerinden İstanbul Erkek Lisesi’nde ciddi iddialar gündeme geldi.
İddiaya göre 9. sınıftan bir grup erkek öğrenci, okulda öğrenim gören kız öğrenciler hakkında taciz içerikli bir liste hazırlayıp paylaştı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından 11. sınıf öğrencilerinin, listeyi hazırladığı öne sürülen öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edildi.
Söz konusu öğrencilerden altısının Ankara Fen Lisesi’ne, birinin ise Adana Fen Lisesi’ne nakledildiği öğrenildi.
Yaşananlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık bir yıldır okul müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Arslan açığa alındı.