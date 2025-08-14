

Oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, boşanma iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Sette Gülsim Ali ile yakınlaştığı söylenen Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'u aldattığı iddia edilmişti. Aldatma iddiaları sonrası 'Türkiye'nin en uzun bacaklı' unvanıyla tanınan Tuğçe Aral da Berk Oktay'ın kendisini taciz ettiğini söyleyerek yaşananların seyrini değiştirdi.

Tüm bu yaşanan olaylar sonrasında Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun '‘Berk Oktay beni Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattı’ sözleri tekrar gündeme geldi.

2022 yılında nikah masasına oturan ve 1 yıl sonra kızları Mira Milena'yı kucaklarına alan çift, bu iddialar sonrası karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkararak göndermeli paylaşımlar yaptı. Daha sonra mutlu aile poz vererek haklarında çıkan boşanma iddialarını yalanladı.

TACİZ VE ALDATMA İDDİALARI SONRASI BERK OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Fakat Berk Oktay, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bozdu. Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan berberliklerinin eski evliliğinin sona ermesinden sonra başladığını söyleyen Oktay, ' Tüm sürecimize şahitsiniz' diyerek şunları yazdı:

"Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbirinin gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır.

Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim."