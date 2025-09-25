Bahçelievler'de bulunan Halil Bekmezci Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, bir öğrenciye tacizde bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan öğretmen E. Ç’nin tekrar derslere girmesine tepki gösterdi.

Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi'nde öğrencilere fiziksel şiddet uyguladığı ve öğrencilere tacizde bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan öğretmenin yeniden derslere girdiğini öğrenen öğrenciler okulda olaya tepki gösterdi.

Öğrenciler, “Okulumuzda tacizci istemiyoruz” sloganıyla okul bahçesinde ve çevresinde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Nisan ayında açığa alındığı açıklanan Ç'nin, resmi öğretmen kadrosunda yer almamasına rağmen Halil Bekmezci Anadolu Lisesi’nde derslere girdiği öğrenildi.

Olay 18 Nisan 2025’te Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi’nde de gündeme gelmişti. O dönem eyleme katılan bir öğrenciyi darp ettiği ortaya çıkmış, darp raporu alan öğrenci kamuoyuna yansımıştı. Tepkilerin ardından Ç. açığa alınmıştı. Ç’nin sosyal medya paylaşımları da tepki çekmişti.

Öğrencilerine yönelik cinsiyetçi ve taciz içerikli ifadeler kullandığı sosyal medya gönderileri ortaya çıkmış, kamuoyunda tepki yaratmıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre, bugün bir öğrencinin ulaştırdığı EBA ekran görüntüsünde, Ç'nin yeniden öğretmen olarak atandığı iddia edildi.

Ancak okulun resmi internet sitesinde öğretmen kadrosu arasında yer almayan Ç'nin, paylaşımdan sadece bir gün sonra resmi web sitesine eklendiği ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Öğrenciler, dün gerçekleştirdikleri eylemle hem okul yönetimini hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

“Eğitim alanlarımızda tacizci istemiyoruz” diyen öğrenciler, okullarında güvenli bir eğitim ortamı sağlanmasını talep ediyorlar.