Karaman’ın Başyayla ilçesinde, Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı, Eren Yatılı Bakım Merkezi’nde özel gereksinimli bireylere uygulanan şiddet tepkilere neden oldu.

ŞİDDET KAMERADA

Kurumun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde görevli Hüseyin B., VE Mehmet D.’nin özel gereksinimli bireylere kötü davrandığı ve şiddet uyguladığı görülüyor.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp sonucu özel gereksinimli bireylerin vücutlarının çeşitli bölgelerinde morluklar oluşması üzerine aileler şikayetçi oldu. Ailelerin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, özel yatılı bakım merkezine ait kamera kayıtları incelendi.

OLAYI HATIRLAMIYORMUŞ!

Bu gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iki personel hakkında işten çıkarma cezası verdi. Ayrıca Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Kurumda bakım görevlisi olarak çalışan Hüseyin B., savcılık ifadesinde 2017 yılından itibaren kurumda çalıştığını olayı üzerinden çok zaman geçtiğini ve olayı hatırlamadığını ifade etti.

ŞAKA AMAÇLI VURMUŞ!

Diğer bakım görevlisi Mehmet D., ise ifadesinde 2023 yılından itibaren hasta bakıcı olarak çalıştığını, engelli bireyi darp etmediğini peçete almak için engelli bireyi tuttuğunu ancak şahsın kendini sert bir şekilde koltuğa attığını söyledi. Mehmet D., Bir başka engelli bireye tokat attığı anlara dair ise, “Şaka amaçlı tokat attım. Olaylarla ilgili pişmanım” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Karaman24 haber sitesinde yer alan bilgilere göre; soruşturma kapsamında, yatılı bakım merkezinde kalan özel gereksinimli bireyler S. G., R. Ö., A. A., E. C. ve İ. T., avukat ve pedagog eşliğinde ifade verdi. Ancak, özel gereksinimli bireyleri darp eden çalışanlar serbest bırakıldı. Savcılık, ifadeleri alınan Hüseyin B. ve Mehmet D.’nın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

MÜDÜR DE KORUMA ALTINDAKİ KIZA TACİZDE BULUNMUŞTU

Karaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Başyayla Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin Müdürü S.B. de devlet koruması altındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelmiş ve görevinden alınmıştı.