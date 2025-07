Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu.

Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic ile her konuda anlaşma sağladı.

BONUSLAR DİKKAT ÇEKTİ

Mondo'nun haberine göre 2 milyon Euro net maaş alacak Sırp yıldız, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde 200 bin Euro ve Devler Ligi'nde kazanılan her puan için 30 bin Euro kazanacak.

Avrupa Ligi'ne katılım halinde 50 bin Euro alacak Tadic, Avrupa Ligi'nde kazanılan her puan, her gol ve asist başına 5 bin Euro bonus alacak. Sırbistan Ligi şampiyonluğu için 30 bin Euro, Sırbistan Kupası şampiyonluğu için se 10 bin Euro bonus alacak tecrübeli futbolcu lig ve kupada her gol ya da asist başına 5 bin Euro bonus kazanacak.

Ayrıca sözleşmede futbolculuk kariyeri sonrası teknik direktörlük görevi için de bir madde bulunuyor.