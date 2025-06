Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamlayan Sırp yıldız Dusan Tadic, taraftarlara veda etti.

Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Tadic "İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, personele ve sahne arkasında çalışan herkese çok minnettarım: Desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti.

İnanılmaz taraftarlara: Her maçtaki tutkunuz, sevginiz ve enerjiniz için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutamam! Kulübe gelecekte sadece başarı ve mutluluk diliyorum. Her zaman desteğim olacak! Bütün kalbimle, Dusan..." ifadelerini kullandı.

After two unforgettable years, it’s time to say goodbye to this amazing club. @Fenerbahce will always hold a special place in my heart. I’m deeply grateful to my teammates, staff, and everyone working behind the scenes: your support and dedication meant everything to me. pic.twitter.com/33cIMpDrwF