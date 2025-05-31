Fenerbahçe ile 2 yıllık macerasının ardından sezonun son maçına çıkmadan yolların ayrıldığı Dusan Tadic, İstanbul'a veda etti.

Sırp futbolcu, Ülker Stadı'ndaki son maçta Edin Dzeko ile birlikte neden oynamadıklarını da açıkladı.

Tadic, taraftarlarla olan güzel anılarını kaybetmek istemediklerini ifade ederken "Son maçta oynamamak Dzeko ile birlikte aldığımız karardı. Fenerbahçe'nin imajını zedelemek istemedik. Herkes çok üzgün. Güzel anıları korumak istedik. Taraftarlar her zaman bizi destekledi. Tesislerdeki veda sorun değil. Elbette stadyumda veda etmek isterdim ama şu anda atmosfer çok iyi değil. Bu şekilde olması daha iyi." diye konuştu.