İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan "Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hasarlı evlere ilişkin yeni düzenle Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce 25 Haziran’da yayımlanan ve yürürlük tarihi 6 ay sonrası olarak belirlenen yönetmelikte, uygulamanın 22 Aralık 2025’te başlaması öngörülüyordu. Yeni düzenlemeyle bu tarih 22 Aralık 2026 olarak değiştirildi.

Yönetmelikle birlikte önemli bir kavram değişikliğine de gidildi. Önceki uygulamada, orta hasarlı binaların yıkım süresinin başlaması için "kesin hasar tespiti" esas alınırken, yeni düzenlemeyle bu kriter "ilk hasar tespiti" olarak değiştirildi.

ORTA HASARLI BİNALAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre, depremde orta hasarlı olarak tespit edilen binalar,

ilk hasar tespit ilanı,

itiraz yapılmışsa itiraz hasar tespit ilanı,

idari yargı kararı bulunuyorsa mahkeme kararı tarihi,

güçlendirme için yapı ruhsatı alınmışsa ruhsat tarihi esas alınarak 1 yıl içinde tamir edilmezse yıktırılacak.

İBARELER DE DEĞİŞTİ

Ayrıca yönetmelikte, 15'inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan "kesin" ifadesi "ilk" olarak değiştirildi. Aynı şekilde 24’üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki "kesin/itiraz" ibaresi de "ilk/itiraz" şeklinde yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğin 35'inci maddesi kapsamında, söz konusu değişikliklerin 22 Aralık 2026’da yürürlüğe gireceği, diğer maddelerin ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren uygulanacağı belirtildi.