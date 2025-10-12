Elektronik scooter ve TAG hizmeti ile tanınan Martı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) açtığı davada İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nin haziranda verdiği karar ‘uygulamanın yasallaşıp yasallaşmadığı’ tartışmalarını beraberinde getirmişti. Türkiye’nin farklı illerinde faaliyetlerine devam eden şirketten, ‘davayı kazandık’ açıklamaları üst üste gelirken, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) ağustostaki toplantısında Martı İleri Teknoloji AŞ’nin MartıTag lisans başvurusu reddedilmişti. Taksicilerin ‘haksız rekabet’ iddiasıyla açtığı davanın duruşması ise aralık ayında görülecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, şirketin yasalara aykırı hareket ettiğinin söyleyerek, “Adalete güveniyoruz” açıklamasını yaptı.



DURUŞMA 19 ARALIK'TA



Şirketin kazandığı herhangi bir dava olmadığını savunan Aksu, “Bahse konu olan lisans sadece yasal taksilerle çalışabilmek için İBB’nin uygulama firmalarına verdiği lisanstır. Firmanın bu yönde aldığı bir lisans yoktur.



Bu firmanın kazandığı bir mahkeme de yoktur. Bölge idare mahkemesinin kararı da ortada” diye konuştu. Haksız rekabet iddiasıyla açtıkları davaya değinen Aksu, “Haksız rekabet gerekçesiyle açtığımız davanın duruşması 19 Aralık’a ertelendi. Şirket korsan taşımacılık yapıyor, kanuna, yönetmeliğe aykırı hareket ediyor. Şirket, İBB’ye lisans için başvurmuştu. Müracaatı reddedildi” dedi. Aksu davanın sonucu ile ilgili beklentilerine ilişkin soruya ise “Adalete güveniyoruz” değerlendirmesini yaptı.





İMAMOĞLU 'HUKUKİ GİRİŞİMLERİ YAPIN' DEMİŞTİ



İBB’nin 2024’te kent genelinde 2.500 yeni taksiyi hayata geçireceğini açıklaması ile ilgili Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, “Yazık memleketime, yazık. Buğra Gökçe ve Gürkan Akgün, hakkında onlarca usulsüzlük iddiası olan Bitaksi’nin sahibi Nazım Salur’a resmen rant için İstanbul’u peşkeş çekiyor.



Daha mücadelemiz yeni başlıyor” demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Eylül 2024’te Uğur Dündar’ın programına konuk olmuştu. İmamoğlu programda Öktem’e tepki göstererek, “Arkadaşlarıma hukuki tüm girişimleri yapın dedim. Bana ve arkadaşlarıma bu şovu yapan kişinin elbette yanına bırakmam” demişti.



YOLCUYA 3 BİN 84 TL CEZA KESİLECEK



Akıllı telefon üzerinden çağırılan Martı TAG’ın hususi araçlardan oluştuğu ve yasal dayanağı olmadan hizmet vermeye devam ettiği belirtiliyor. İhbar ya da bir uygulama noktasında polisin şüphelenmesi üzerine korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle araç bağlanıp, ceza kesiliyor. Konu ile ilgili İTEO Başkanı Eyüp Aksu, “Bu uygulama ile yolculuk yapan araçlara 46 bin 392 TL’lik ceza kesiliyor. Bu araçla yolculuk yapanlar da kişi başı 3 bin 84 lira ceza ile karşı karşıya. Ayrıca söz konusu araca da 60 gün trafikten men cezası veriliyor” ifadelerini kullandı.





