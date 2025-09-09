Prof. Dr. Canan Karatay, tahinin kan dolaşımını düzenleyerek damar tıkanıklığının önlenmesine yardımcı olduğunu vurguluyor. İçeriğindeki antiinflamatuar bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren tahin, kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalıkları ve felç riskini azaltıyor. Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin oluşu da kan basıncını dengelemekte önemli rol oynuyor.

ESKİ ŞİFA KİTAPLARINDAKİ TARİF İKİLİ TAHİN VE LİMON

Geçmişten günümüze şifa kaynağı olarak bilinen tahin, eski tıp kitaplarında da sıkça öneriliyor. Özellikle tahin ve limon karışımı, sadece kan yapıcı özelliğiyle değil aynı zamanda enerji artırıcı etkisiyle de öne çıkıyor. Bu karışımın kadın ve erkeklerde doğurganlığı artırdığı ve kısırlık riskini azalttığı da belirtiliyor.

SAÇ VE CİLT İÇİN DOĞAL GÜZELLİK SIRRI

Tahin, bol miktarda B vitamini içerdiği için hücre yenilenmesini destekliyor. Bu sayede saçların daha parlak ve güçlü olmasına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda çinko bakımından da zengin olan tahin, kolajen üretimini artırarak cildin daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Susam tohumlarının içerdiği amino asitler, E vitamini ve yağ asitleri de cilt hücrelerini yenileyerek erken yaşlanmayı önlüyor.

BEYİN VE SİNİR SİSTEMİNE KATKISI

Tahinin içeriğinde bulunan Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri, sinir hücrelerinin sağlıklı çalışmasına destek oluyor. Düzenli tüketildiğinde hafızayı güçlendiriyor, sinir sistemini dengeliyor ve beynin işleyişine katkı sağlıyor. Bu özelliğiyle hem zihinsel hem de duygusal sağlığı olumlu yönde etkiliyor.

ZENGİN BESİN DEĞERLERİ

Tahin, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir ve potasyum açısından oldukça zengin. Bu mineraller, kemik sağlığını güçlendiriyor, kas fonksiyonlarını destekliyor ve kan üretimine katkıda bulunuyor. Özellikle vegan ve vejetaryen beslenenler için tahin, doğal bir demir kaynağı olarak öne çıkıyor.

BAĞIŞIKLIK VE SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN FAYDALI

E vitamini ve antioksidan içeriğiyle tahin, bağışıklık sistemini güçlendirirken serbest radikallerle savaşarak hücresel zararı azaltıyor. Aynı zamanda yüksek lif oranıyla sindirim sistemine destek oluyor, kabızlığı önlüyor ve bağırsak hareketlerini düzenliyor.

Her ne kadar faydaları saymakla bitmese de tahin susam alerjisi olanların da tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemli.